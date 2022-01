Conductor de plataforma denunciado por concejal ha recaudado más de $25 millones para pagar multa

Se hizo viral un video en el que un concejal y representante de los taxistas en Manizales hizo inmovilizar un vehículo particular que estaba prestando el servicio de transporte de manera ilegal.

En el registro fílmico se observar al conductor del vehículo particular Carlos Jaime Gutiérrez prestándole un servicio de transporte a un supuesto usuario.

El usuario es el concejal de Manizales y representante de los taxistas en esta capital, Julián Osorio, quien lo hizo a propósito, al considerar que ese es un transporte ilegal y en consecuencia, les pidió a las autoridades que lo inmovilizaran a lo que el conductor sin saber que fue el propio usuario quien le echó la Policía, le pide que si le puede ayudar para que no se le lleven su carro.

Puede leer: ¿Es ilegal prestar servicio de transporte desde plataformas digitales en Colombia?

“Usted me puede colaborar ahí? le pregunta el conductor al concejal, a lo que el representante de los taxistas le responde: “sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted está prestando un servicio ilegal. Eso no está permitido en Colombia y menos en Manizales; aquí se respeta esta ciudad, mi amigo”, se indica.

Ese hecho ocurrió el pasado miércoles 26 de enero, sin embargo se conoció sólo el sábado cuando el conductor regresó a su ciudad Bogotá después de haber prestado otro servicio a Manizales a través de la plataforma In driver.

Posteriormente, ya estando en Bogotá, don Carlos grabó un video por insinuación de unos amigos, contando su caso y pidiendo una colaboración para pagar la multa de 800 mil pesos y poder retirar su carro, lo que generó la solidaridad de los colombianos y las críticas para el concejal por haberle hecho inmovilizar el vehículo.

Leer además: Congresista que promueve proyecto para regular plataformas de transporte denunció amenazas

El político y representante de los taxistas, Julián Osorio, le ofreció disculpas a don Carlos, al aclarar que si bien es un servicio ilegal, no lo debió haber sometido al escarnio público con el video.

“No puede ser que hoy estemos viviendo este mundo al revés, porque Don Carlos a quien le pido excusas públicas porque tal vez no era la forma de someterlo al escarnio público; sin embargo, él estaba cometiendo un acto que no está permitido en nuestro país y si no está permitido pues la ley lo prohíbe y nosotros lo que estábamos haciendo era denunciando como lo dice la normatividad”, explicó el cabildante.

Agregó que “no puede ser que en un país que dicen que todos los políticos son corruptos y que deben velar por la legalidad, cuando lo hacemos estemos siendo satanizados tanto yo como mi familia y hasta recibiendo amenazas…Esto no lo podemos permitir”, dijo el concejal.

Leer también: Henry Riaño Castillo es el nuevo alcalde de Cimitarra, Santander

Por su parte, Don Carlos Gutiérrez admitió que estaba prestando un servicio ilegal y que no lo volverá a hacer al indicar que ya le ofrecieron trabajo para manejar una turbo en Bogotá:

“Eso lo sabemos todos que es un servicio que no está formalizado para trabajar y la gente que lo toma lo hace porque, sin querer criticar al gremio de taxistas, ese servicio no es bueno. Cuando uno toma un taxi lo primero que le preguntan es ¿Para dónde va?, es decir, el servicio no es el mismo al de un ilegal, ni las tarifas”.

Don Carlos Jaime Gutiérrez, de 60 años de edad, está muy agradecido con las personas que le han ayudado y que según las cuentas que él hace, ya ha recaudado un poco más de 25 millones de pesos, aunque la multa por la infracción es de solo 800 mil pesos.

También lea: Ofrecen $1.300 millones de recompensa por responsables de ataque contra gobernador del Caquetá

Dijo además que de varias empresas de Bogotá lo han llamado para ofrecerle trabajo manejando por ejemplo una turbo, empleo que va a aprovechar y que dejará de prestar el servicio de transporte de pasajeros de manera ilegal.