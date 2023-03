Conductores de aplicaciones tienen previsto movilizarse a nivel nacional este miércoles 15 de marzo, con el fin de solicitar al Gobierno nacional una mesa de diálogo para una regulación del sector.

El gremio entregó una carta a diferentes organismos en donde se detallan sus solicitudes. Los conductores indicaron que en los borradores que han sido emitidos por Ministerio de Transporte se desconocen las mesas adelantadas semanas anteriores, en conjunto con la Superintendencia de Trasporte y delegados de dicha cartera.

"Nos desconcierta su actuar al emitir borradores y “exhortar” a las autoridades de Tránsito y Transporte, para que incremente sus controles en las diferentes ciudades, sanciones injustas, persiguiendo los conductores informales de aplicaciones", destaca el documento.

Lea también: Petro pidió a fondos privados traer el ahorro pensional al país, tras crisis de bancos en EE. UU.

En ese mismo sentido, detalla que es importante que su labor no sea perseguida por parte de las autoridades de tránsito e indica que la movilidad a través de aplicaciones no debe ser reconocido como un delito.

"Nuestro trabajo, aunque no esté regulado por el Gobierno nacional no es un delito y no merecemos tal persecución por parte de los agentes de tránsito en vía, merecemos poder disfrutar como lo dice la OIT y como lo firman los tratados internacionales suscritos por Colombia, de “un trabajo estable, digno y decente” detalla el gremio.

Asimismo, solicitan que se dé un cese inmediato de "persecuciones", por parte de la Policía Nacional y Secretarías de Movilidad, a nivel nacional, mientras se adelanten mesas de diálogo con delegados del Gobierno Nacional.

Lea también: Nicolás Petro no renunció tras escándalo de 'narcodineros', y regresó a la Asamblea del Atlántico

"Acudiendo al Artículo 23 de nuestra Constitución Nacional que establece que: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Por medio del presente documento las presentamos en aras de establecer un espacio de diálogo", sostienen.

Finalmente, el gremio de aplicaciones de movilidad indicó que es importante que se permita un mecanismo de participación por medio del cual, los ciudadanos, conductores y usuarios, decidan el futuro, al igual que la continuidad del arrendamiento del vehículo con conductor, por medio de plataformas tecnológicas.