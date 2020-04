Confirman acuerdo de cooperación con Corea del Sur contra el coronavirus

Esto dejaría al descubierto que el presidente Duque le apuesta a no tener que alargar la cuarentena que por ahora va hasta el 13 de abril. Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejia, Colombia no tiene cómo sostener un periodo de aislamiento más largo porque no tiene los recursos económicos para ayudar a los más necesitados.

Además, el gobierno coreano donará equipamiento médico al país para incrementar la capacidad de diagnóstico del coronavirus.

Uno de los problemas que han enfrentado los más de 180 países afectados con este virus, es que la demanda que hay para obtener pruebas y ventiladores mecánicos es muy grande, sin embargo Corea y Colombia llegaron a un acuerdo y el país tendrá acceso a fabricación y despacho prioritario de pruebas de diagnóstico coreanas de COVID-19, además de que el sector privado de Corea fabricará y enviará equipamiento médico que necesite Colombia.