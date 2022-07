Congresista llama a Ramón Jesurún "corrupto probado", además de otros vainazos

El fútbol femenino en Colombia sacó la cara por el país en este deporte, además de hacerlo en todas las categorías, dado que la Sub 17, Sub 20 y mayores clasificaron a sus respectivos mundiales de fútbol, tarea que no pudieron cumplir las selecciones masculinas.

Después de que la Selección Colombia Femenina clasificara a la final de la Copa América, asegurándose así el Mundial y los Juegos Olímpicos, en redes sociales le llovieron críticas a los dirigentes del fútbol colombiano, dado que la ciudadanía considera que no se ha apoyado de igual manera al fútbol femenino en nuestro país.

Le puede interesar: Histórico: Selección Colombia Femenina clasificó a los tres mundiales: Sub-17, Sub-20 y mayores

A pesar de la indignación de las personas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló sobre los logros de la Selección Femenina y de su relación con las jugadoras: “Tengo una relación con ellas muy linda, las adoro. Las tengo a todas como mis hijas, de pronto a otras como mis nietas y muy contento en ese vestuario, ellas saben que les entregamos una gran alegría a 51 millones de colombianos".

Escuche a continuación las declaraciones de Jesurúm: