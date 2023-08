Conozca el país en donde colombianos pueden ir sin pasaporte, trabajar y les pagan en dólares

Son muchos los colombianos que dentro del último tiempo ha pensado en irse a emigrar hacia otros países para poder cumplir sus sueños y así poder tener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, hay algunas naciones que piden muchas exigencias para su residencia, pues por lo general, países que suelen ser apetecidos como Estados Unidos, Canadá y España suelen pedir visa u otros permisos que pueden llegar a frustrar este sueño.

Lea también: Pilas: estos son los países en donde más maletas de viaje se pierden

No obstante, hay algunos destinos que pocos conocen en los cuales las personas también pueden cumplir sus objetivos y sin tantas exigencias, pues el Gobierno Nacional ha hecho acuerdos de libre circulación y residencia en países del continente, con el objetivo de ayudar a colombianos que quieran residir en estas naciones.

Así las cosas, hay un país sudamericano en el cual los colombianos ven una opción clara para realizar sus planes, teniendo en cuenta que su moneda es el dólar y algunos trabajos son bien remunerados.

Por eso, Ecuador es una de las naciones favoritas y su ingreso no es engorroso, pues según el artículo 131 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana de este país, las personas podrán ingresar presentando en documento que acredite su identidad donde los agentes de control verifican la condición migratoria por lo que solo mostrando la cédula digital ya podrá visitarlo, por lo que no es necesario que tenga pasaporte.

Asimismo, cuando se hagan viajes a este país, se debe completar la Tarjeta Andina de Naciones, el cual es un documento migratorio que es indispensable para poder entrar o salir de países que son miembros de Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones.

Lea también: Conozca los países dónde los colombianos pueden trabajar fácilmente y pagan muy bien

Asimismo, si usted es ingeniero, médico, abogado o docente, debe tener en cuenta que es uno de los trabajos mejores pagos en este país, pues algunos de ellos llegan a ganar hasta 40.000 dólares lo que significa más de 150 millones de pesos al mes.