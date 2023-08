Conozca si su operador celular le puede quitar el número

El número de celular es una secuencia de dígitos que se utiliza para identificar una línea telefónica dentro de una red de comunicaciones.

Por lo general, las personas son titulares de una línea por muchos años, pero tienen otras que no usan con la misma frecuencia. Por ende, los ciudadanos se han preguntado si por falta de uso el operador le puede quitar la línea.

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el operador puede quitar la línea al titular si durante dos meses no se tiene ningún movimiento en ella.

“Si durante un periodo de 2 meses no realizas ni recibes llamadas, o no cursas tráfico de datos, o no envías ni recibes mensajes de texto SMS, así como tampoco haces recargas, ni tienes saldos vigentes; el operador puede disponer del número de tu línea celular, para lo cual debe avisarte con 15 días hábiles de antelación”, señala la entidad.

Además, si la línea no estaba a su nombre, el operador no tenía la información necesaria de contacto para poderse comunicar con el titular, antes de la desactivación.

"Si no se tenía registrada la línea celular a su nombre, o el operador no poseía otra información de contacto actualizada para comunicarte la desactivación de la línea, al operador le será imposible remitirte el aviso de desactivación con la anticipación prevista, por lo que podrá disponer del número en cuestión”, afirma.