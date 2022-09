Consejos para conseguir trabajo por LinkedIn

Buscar empleo ya sea por primera vez o para buscar estabilidad laboral o mejorar el salario a veces toma más trabajo del que se quisiera. Pese a ello, empleos que antes eran imposibles para muchos, empleos de alto nivel en diversos países del mundo, ahora se encuentran a un par de clics de cualquiera con una cuenta de LinkedIn.

Y es que LinkedIn es una plataforma que se posiciona cada vez más para buscar empleo y oportunidades profesionales, pues ellos mismos han reportado que actualmente se registran 11 millones de colombianos en esta plataforma que desde su fundación en 2002 a la fecha a conseguido más de 750 millones de usuarios en el mundo, casi la mitad de ellos en Estados Unidos (180M), India (78M) y Brasil (49M). Colombia es el tercer país con más usuarios en esta plataforma en el ámbito latinoamericano, solo después de Brasil y México(18M).

Para conectar y buscar empleo en esta red global de empresas y trabajadores existen varios aspectos que impulsan las posibilidades de hacerse con las mejores oportunidades. La Universitat Carlemany, universidad online internacional, recopiló siete recomendaciones y aspectos a tener en cuenta para llamar la atención y aplicar a las mejores plazas laborales en LinkedIn.

Define tu perfil profesional

Antes de comenzar, es necesario definir cuál es el perfil profesional que se quiere mostrar. Para lograrlo la recomendación es investigar previamente. Se pueden dedicar unos días a navegar en Linkedin y revisar cómo otros profesionales tienen confeccionados sus perfiles. No es necesario que sean solamente expertos dentro del sector de interés.

La idea es inspirarse y utilizarlos como guía en los primeros pasos. Sin embargo, lo mejor es no compararse con nadie, ni en este primer momento ni más adelante. Los resultados propios serán los únicos que deberán importar y a dónde debe ir toda la atención.

Elija una foto profesional

En Linkedin, aunque sea una red social, lo ideal es mostrar una imagen lo más fiel posible a las propias características personales y profesionales. Esto significa que en el momento de elegir una fotografía debemos tener definido un propósito en la plataforma, un público y una imagen para transmitir.

Por supuesto, la fotografía debe ser de calidad. Si se puede, lo ideal es acudir a un estudio de fotografía para lograr un buen resultado. La impresión de una fotografía de estudio frente a una casera es diferente y se puede lograr la naturalidad sin renunciar a la calidad. También se puede elegir no incluir una fotografía, por supuesto, aunque es importante tener presente que a las personas que seleccionan normalmente les gusta poder hacerse una imagen del candidato que van a preseleccionar. Aun así, se puede elegir no incluir foto, algunos utilizan avatars, un logo o algún elemento con el que se identifican

Describa bien lo que hace

En el perfil es importante compartir un "acerca de" que describa de forma atractiva las habilidades profesionales y cuál es el valor como persona trabajadora. Es el lugar en el que se señalan las competencias que se tienen, los logros hasta el momento, y qué se puede aportar a la empresa que se interese. El perfil es uno de los apartados más consultados por las empresas de selección y "cazadores de talento".

Crear una buena red de contactos

En esta red, como en otras, a menudo se confunde la cantidad de seguidores con el éxito. Bien, tampoco en Linkedin sucede esto. La importancia de tener seguidores y contactos radica más en el tipo de relación que se tiene con esos otros profesionales. Esto es, no sirve de nada tener cientos de contactos si de esas relaciones no surgen colaboraciones, sinergias u otro tipo de actividad. Por ello, la recomendación es construir cuidadosamente la red de contactos, para que se conviertan en verdaderas oportunidades de networking futuro.

Utilizas mensajes personalizados a la hora de enviar solicitudes

Este punto está relacionado con el anterior. Si en el momento en que se comienza a interactuar en la plataforma no se sigue una estrategia y no se tienen unos objetivos definidos, los contactos que se logren puede que no sirvan de mucho. Esta red no es como Facebook, que genera contacto automático con amigos de la escuela o conocidos de otros contextos; aquí se trata de contactar con profesionales afines y establecer relaciones profesionales. Así que, es clave cuidar los mensajes en las conversaciones, se deben personalizar, para asegurarse que se está enviando el mensaje correcto.

Alertas de empleo

LinkedIn ofrece la posibilidad de crear alertas de empleo. Esta opción es muy útil, ya que permite recibir en el correo electrónico información de puestos de trabajo adaptados al perfil y a los campos de interés. Es aconsejable activar estas alertas con claridad, el puesto de trabajo que se está buscando, las condiciones laborales, el salario, presencialidad, etc.



Antes de contactar con alguien:

Consulte su perfil: esto servirá para hacerse a una idea de cuáles son sus skills, su trayectoria profesional, intereses y otras cuestiones relevantes.

esto servirá para hacerse a una idea de cuáles son sus skills, su trayectoria profesional, intereses y otras cuestiones relevantes. Observe cómo se comunica : adoptar un tono similar al suyo generará confianza en el primer contacto.

: adoptar un tono similar al suyo generará confianza en el primer contacto. Qué valores tiene: es importante saber si sus valores están alineados con lo que se busca.

es importante saber si sus valores están alineados con lo que se busca. Piense en qué puede ayudar a esa persona: es clave ofrecer algo que pueda suponer algo positivo para el otro, esto ayuda a crear un buen vínculo inicial.

es clave ofrecer algo que pueda suponer algo positivo para el otro, esto ayuda a crear un buen vínculo inicial. De qué modo se benefician ambas partes: la relación debería ser lo más igualitaria posible; lograr que las partes salgan beneficiadas de esa relación es lo ideal.