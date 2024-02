Contraloría advierte a los alcaldes: 'elefantes blancos' en Colombia alcanzan los $21 billones

En las instalaciones de la Contraloría se dieron cita varios alcaldes de ciudades capitales, para evaluar cómo está el país en materia de proyectos inconclusos, en el marco de la 'Cumbre de mandatario 2024- 2027'.

Al llamado acudieron de forma presencial algunos mandatarios locales, mientras otros 200 participaron mediante una transmisión virtual.

En la sede de la Contraloría en Bogotá donde se desarrolló el evento, estuvieron presentes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el de Tunja, Mikhail Krasnov, entre otros.

Tras un diagnóstico de la Contraloría con corte al 22 de enero de 2024, se encontraron 1.795 proyectos críticos, obras inconclusas y 'elefantes blancos', por más de 21 billones de pesos.

Cundinamarca encabeza la lista como el departamento con la mayor cantidad de proyectos en dichas características, seguido de Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Tolima.

En cuanto a las zonas con más recursos comprometidos, está en su orden Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima y Santander.

El objetivo del encuentro era buscar la prevención de hechos irregulares en pro de evitar el 'daño fiscal', según indicó el representante de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (Diari), Juan Camilo Zuluaga, una dependencia de la Contraloría para enfrentar la corrupción.

Ese organismo también encontró como las causas más recurrentes de investigación en los últimos diez años, la duplicidad en objetos contractuales. Esta situación se evidencia cuando por ejemplo, dos secretarías municipales celebran varios contratos con el mismo fin.

Otros hechos hallados por la Contraloría se relacionan con diferencias de obra o mala calidad de la misma, contratos sin soporte, falencias en la supervisión, sobrecostos, obras inconclusas y falta de protocolo en la gestión de recursos públicos.

Por su parte, el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado a no “olvidar que la responsabilidad fiscal y disciplinaria no son asuntos menores que atañen únicamente a los funcionarios que ustedes hayan delegado para la ordenación del gasto. Recuerden que la delegación no les exime de responsabilidad, y que como alcaldes y gobernadores son ustedes los gestores fiscales por excelencia”.