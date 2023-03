Contraloría advierte que la Adres tiene grandes riesgos de pérdida de recursos de la salud

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que tras evaluar la actuación de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) encontró que la entidad presenta grandes debilidades que ponen en riesgo los recursos de la salud en Colombia.

El anuncio lo realizó en el foro de protección del derecho a la salud desde el control fiscal, realizado por la entidad, luego de realizar una especial fiscalización a la Adres.

“A partir de algunas alertas suministradas por la Diari, se llevó a cabo una Actuación Especial de Fiscalización a la Adres, a través de la cual analizó la gestión de dicha entidad con respecto a las reclamaciones por atenciones en salud, derivadas de accidentes de tránsito no Soat, ocurridos entre las vigencias 2018 y 2021, evidenciando que algunos de los controles establecidos por dicha entidad en el procedimiento de reconocimiento y pago de atenciones en salud, presentan debilidades, así como la ausencia de puntos control; obteniendo como resultado siete hallazgos fiscales por valor de $13.955 millones”, dijo.

Apuntó que es importante hacer una estricta vigilancia a la entidad, al tener un eje fundamental en el proyecto de reforma del gobierno.

“Debo manifestar mi gran preocupación acerca del riesgo de pérdida de recursos del sistema, de no llevarse a cabo los ajustes pertinentes sobre los procesos de la Adres, particularmente en tres aspectos: como son las debilidades detectadas en la Adres en materia del seguimiento a los recursos del sistema, así como a los procesos de auditoría de cuentas médicas de no Soat y recobros, por parte de las EPS, que han determinado giros o pagos a diversas entidades sin el rigor debido, sin la verificación del cumplimiento de requisitos críticos para realizar los pagos correspondientes por servicios de salud cobrados o recobrados a la Adres; en estos ha sido notoria la debilidad en materia de auditoría médica no Soat y por recobros”, sostuvo.

Subrayó que además le preocupa la tercerización de la auditoría de cuentas de su competencia. “Esto supone la necesidad de evaluar el costo-beneficio de dicha tercerización, que ha generado también inconvenientes o trastornos al flujo de recurso”, sostuvo.

Dijo que, frente a las capacidades y las competencias institucionales de la Adres, la Contraloría evidenció en los ejercicios de fiscalización, debilidades y riesgos, relacionados con la ausencia de talento humano para la realización de auditorías y la carencia de información para iniciar los procesos de recuperación del recaudo por concepto de reclamaciones.

“La Adres requiere ser fortalecida en sus sistemas de información interoperables, que den garantía de transparencia en el uso y flujo de los recursos; con un sistema transaccional visible, que cuente con herramientas de ciberseguridad para garantizar también la seguridad de los datos financieros y en salud, entre otras”, sostuvo.

El contralor apuntó que tras esta evaluación, se generan dudas sobre el papel de la Adres en la forma cómo serán los procesos de auditoría y seguimiento al giro de recursos del sistema, de ahora en adelante, ante el nuevo panorama de riesgos implícito en la reforma.

“Este riesgo debe ser sopesado, evaluado y mitigado al máximo, para evitar la posible pérdida de recursos del sector, pues esta administradora, además del manejo de los mismos, se propone tenga a su cargo los procesos de contratación de los servicios de salud”, señaló.

Según la Contraloría, a partir de la reforma que se propone, la entidad adecuará y dirigirá su foco de atención mayoritariamente hacia la Adres y a sus procesos internos de manejo, uso, destinación y flujo de los recursos.

“Esto se realizará, sin descuidar los otros actores del sistema, mediante las diferentes herramientas que poseemos, con el fin de prevenir, mitigar al máximo y evitar las posibles pérdidas de dineros del sistema o detrimentos al patrimonio público”, añadió.

Dijo que además le preocupa altamente la incertidumbre acerca de los costos de la reforma. “Si bien se han proyectado desde el nivel central, están sujetos a la controversia legítima de otros actores autorizados del sector, para opinar o emitir juicios acerca de los posibles costos de la reforma, quienes presentan cifras diferentes a las concebidas por el ejecutivo. En este sentido, debemos advertir que es al gobierno nacional a quien le corresponde precisar de manera clara el costo real de la reforma, a fin de garantizar, tanto su implementación, como la sostenibilidad de la misma en el mediano y largo plazo”, señaló.

Pidió depurar y aclarar las deudas entre los diferentes actores del sistema, como requisito previo a la implementación de los nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos.

Advirtió que seguirá con su labor de vigilancia y control a los recursos de la salud en Colombia cuando se avecinan grandes cambios.