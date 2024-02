Contraloría alerta por riesgos en prestación del servicio de energía en 2027

La Contraloría se sumó a las voces de alerta sobre los riesgos en la prestación del servicio de energía para 2027, tras la baja asignación de energía firme en la Subasta de Asignación de Obligaciones de Energía en el Cargo por Confiabilidad para el periodo 2027-2028, (que es la que garantiza que se pueda atender a todos los usuarios del país).

La mayor preocupación del ente de control radica en que no entraría a tiempo la totalidad de la energía asignada que en su mayoría es solar, debido a las demoras que actualmente se tiene en los trámites.

“Algunas plantas van a empezar su construcción, con todo lo que ello implica: las licencias ambientales, las audiencias públicas, las servidumbres, las relaciones con las comunidades, por lo que no hay certeza si la cantidad asignada verdaderamente llegará en el tiempo previsto”, sostuvo Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado.

Asimismo, sostuvo que no se evidencian planes de almacenamiento de energía con baterías para aprovechar y maximizar esta producción que se puede llegar a tener.

Actualmente, la demanda de energía es aproximadamente de 230 o 240 Gigavatios hora diarios y si solamente entran 15 GW hora es muy probable que, dentro de cuatro años, con un crecimiento de al menos 5% de la demanda de energía, se necesite un 20% adicional.

“Preocupa que esos cerca de 4.500 megavatios en realidad no produzcan más allá de 15 Gigavatios hora - día”, dijo Zuluaga.

Finalmente, sostuvo que debido a esta situación hay una alta probabilidad de que las tarifas no vayan a bajar mientras no haya mayor oferta de energía en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras al respecto.