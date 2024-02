El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que iniciará acciones penales contra aquellas Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no aportaron información real sobre su solvencia financiera.

Esto se da luego de la solicitud hecha por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre levantar el velo corporativo a algunas EPS que no estarían cumpliendo con la atención de sus usuarios.

“Si a mí Acemi o cualquiera de los que me suministró información me dice que la información no es real pues quiero reiterarles nuevamente que la Contraloría va a iniciar acciones penales por falsedad en documentos”, dijo Zuluaga.

Asimismo, sostuvo que, “quiero recordarle a Acemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia a los recursos público”.

De otro lado, sostuvo que en el mes de marzo, el ente de control publicará un nuevo informe donde se dirá legalmente cómo se deben utilizar los recursos de la UPC y qué pasó con los recursos girados a las EPS en la pandemia.

“En el mes de marzo no sé en qué etapa va a estar el debate en el congreso político y asumo la responsabilidad como contralor en funciones para poner nuevamente el frente a estos temas vamos a publicar un nuevo informe donde vamos a decir legalmente cómo se deben utilizar los recursos de la UPC”, afirmó.

Finalmente, el contralor en funciones sostuvo que se está evaluando realizar un levantamiento del velo corporativo “para hacer un rastreo detallado de cómo de qué manera a dónde a quiénes se les giraron los recursos de la salud de los colombianos”.