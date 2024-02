Contraloría inspeccionará oficinas de la Cancillería por denuncias de extorsión al canciller Leyva

Funcionarios de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), en conjunto con la policía judicial, inspeccionarán este jueves a las oficinas de la Cancillería, en Bogotá.

Lo anterior tendría como propósito recaudar información sobre las denuncias de extorsión hechas por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

“Me contactó una gente que no he podido identificar aún, con la historia de que tenían una valiosísima información con la licitación y a propósito de los pasaportes. Obviamente, a mí me suscitó curiosidad y comenzaron a mandarme como una especie de pruebas de cómo gente de Thomas Greg se aproximaba a personalidades y a otros funcionarios”, había mencionado Leyva.

RCN Radio conoció que se va a interrogar al secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, para poder tener mayor información sobre el caso de extorsión en el cual se presume que se pagó una suma de $30 millones.

Estos hechos estarían relacionados con información que el extorsionista le entregó a partir del mes de enero de este año al canciller Álvaro Leyva sobre Camilo Bautista, uno de los dueños de Thomas Greg & Sons y que se consideró como un tema de interés teniendo en cuenta el caso de los pasaportes e incluso por razones de seguridad nacional.

“No son dineros míos, fue conjuntamente con el Estado, y de esto tienen conocimiento las más altas figuras del Estado”, había mencionado Álvaro Leyva en días pasados.

Cabe mencionar que, luego de que se autorizara el pago de los $30 millones a una cuenta de Bancolombia, el extorsionista nunca hizo llegar tal información que involucraba presuntamente a Camilo Bautista, uno de los dueños de Thomas Greg & Sons.