Contraloría lanza advertencia al Gobierno: revisará con lupa destinaciones del presupuesto 2024

La Contraloría General de la República (CGR) lanzó una advertencia al Gobierno y lo exhortó a que, tras analizar los resultados de ejecución del presupuesto del 2023, haya una mayor rigurosidad para la vigencia 2024.

“La Contraloría advierte sobre la importancia de ejecutar los recursos del Presupuesto General de la Nación con mayor rigurosidad y transparencia, cumpliendo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto”, sostiene.

En ese mismo sentido, pidió al Gobierno Nacional una especificación en el gasto del presupuesto para este año, ya que en el decreto solo se tienen partidas globales y no específicas, lo que algunos sectores han considerado como “un cheque en blanco”.

“El análisis fiscal debe realizarse con la mayor prudencia, con el fin de evitar mensajes que magnifiquen las dificultades que se puedan presentar y generen efectos nocivos sobre los agentes económicos y la imagen del país”, indica el comunicado entregado por el organismo de control.

Cabe mencionar que en la actualización del Plan Financiero 2024 el gobierno espera, teniendo en cuenta la dinámica económica, la sentencia de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías y el comportamiento de los ingresos por litigios tributarios, entre otros factores, que el déficit fiscal aumente en 2024 a 5,3% del PIB frente al cierre proyectado de 4,3% del PIB en 2023.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había descartado hace algunos días en el congreso de tesoreros que se hubiera presentado algún vicio en el trámite.

“No, no hay vicio jurídico, en realidad lo que dice la norma es de que usted tiene que aprobar, tiene que liquidar el presupuesto aprobado por el Congreso. No se modificó ninguna cifra de la aprobada por el Congreso, está lo que el Congreso aprobó”, puntualizó el funcionario.