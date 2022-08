Contraloría no será utilizada como instrumento de persecución política: Carlos Hernán Rodríguez

Con 260 votos, el Congreso en pleno eligió a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo Contralor General de la República para los próximos cuatro años.

Tras recibir esta responsabilidad, Rodríguez agradeció el respaldo recibido de prácticamente todos los partidos políticos y dio a conocer cuáles serán sus líneas estando al frente de este ente de control fiscal.

Rodríguez se comprometió ante los legisladores a que la Contraloría no será utilizada como instrumento de persecución política.

“La Contraloría no va a ser utilizada para perseguir a los contradictores políticos y ese mismo mensaje se lo transmití a la bancada del Centro Democrático. Una cosa es el Gobierno, otra cosa es el control y otra cosa es el Congreso de la República”, indicó.

Y añadió: “Quiero enviar un mensaje claro a las Contralorías Territoriales, esas entidades y sus gerencias no pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor, no pueden ser instrumentos de chantaje”.

Adicionalmente, Carlos Hernán Rodríguez aseguró que será un contralor independiente. “Desde que me dirigí al Congreso de la República he manifestado el principio de independencia frente al Gobierno, independencia frente al Congreso, pero de igual manera no descartar un principio de colaboración armónica que existe y que no es inventado y está en el artículo 113 de la Constitución”, dijo.

“Un Gobierno no puede ni debe tener una Contraloría abyecta, no la necesita, un Gobierno merece y debe tener una Contraloría independiente que le permita realizar su acción de gobierno”, sostuvo.

El nuevo Contralor General hizo algunos cuestionamientos a la reforma que se le hizo al control fiscal en el año 2019 y que fue liderada por su antecesor Carlos Felipe Córdoba, en la que se le dieron poderes exorbitantes a la entidad que dirigirá a partir de hoy.

“Urge un estudio a fondo respecto al funcionamiento y al sistema de control fiscal en el país. Se hizo una reforma en la cual a través de un acto legislativo en el 2019, se otorgó unos poderes bastante fuertes a la Contraloría General, un control preventivo que ha terminado siendo confundido con el control previo y un control preventivo mal utilizado es un peligro y es un riesgo”, manifestó.

Finalmente, el nuevo funcionario negó que se haya presentado una “repartija burocrática” con todos los partidos políticos, para poder ser elegido en el cargo.