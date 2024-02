Contraloría rechaza acompañamiento a proceso de licitación de pasaportes por ser inconstitucional

El Vicecontralor con funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, anunció que este ente de control rechazó la invitación de la Cancillería de hacer parte de la elaboración de los pliegos de condiciones para la nueva licitación de suministro de pasaportes y etiquetas de visas.

De acuerdo con el funcionario, esto se debería a que constitucionalmente la Contraloría no tiene permitido intervenir en este tipo de procesos.

Le puede interesar: Contraloría lanza advertencia al Gobierno: revisará con lupa destinaciones del presupuesto 2024

“Nosotros expresamos nuestro rechazo a esa solicitud, no porque no queramos que eso salga bien, no, sino porque es que la Contraloría tiene eso prohibido constitucionalmente, nosotros no podemos ir allá a ayudar a hacer unos términos de referencia para una licitación que tiene la autoridad, la legitimidad de realizarla directamente la Cancillería”, dijo el Contralor con funciones.

Asimismo, agregó que puede hacer algunas observaciones en el proceso, para evitar que pueda presentarse un detrimento patrimonial, más no intervenir en este proceso de licitación de pasaportes.

“Nosotros lo que hacemos son unas observaciones, si llegáramos a adelantar un control preventivo que, a juicio de la Contraloría, por la valoración que hagan nuestros auditores, establezcamos que hay algún riesgo en el proceso licitatorio”, sostuvo el Contralor con funciones.

Le puede interesar: Colombia firma crédito por US$663 millones con el BID y el Banco Alemán para el Desarrollo

Cabe mencionar que la Cancillería había mencionado que esta invitación de un acompañamiento al proceso de licitación de pasaportes a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, tenía como propósito tener transparencia en el proceso y la escogencia de la mejor propuesta.

De otro lado, esta entidad solicitó a las firmas concursantes que realicen las observaciones que crean convenientes al proyecto de pliegos de condiciones dentro de los plazos establecidos y los canales fijados, para realizar los ajustes correspondientes.