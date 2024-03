Este domingo, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a los diálogos con las disidencias que comandan alias 'Iván Mordisco'.

En la red social X, el mandatario afirmó que "es indispensable que el EMC comprenda que al entrar en un proceso de paz, se realiza un compromiso permanente con la sociedad colombiana y la historia de Colombia. Frenar la violencia se vuelve indispensable para lograr la confianza del pueblo colombiano. No matar es esencial para la paz".

Volvió a referirse a lo dicho por uno de los voceros del grupo armado sobre que no apoyaron con dinero la campaña del mandatario. "Cuando se habla de paz se habla de establecimiento de la verdad. Aplaudo el que el EMC haya salido al paso a la construcción de falsedades de la extrema derecha que delirantemente se dedica a ello", sostuvo Petro.

Puede leer: Murió Carmelina Yule, líder indígena herida por disidencias de las Farc en Cauca

El jefe de Estado le hizo un llamado al EMC para que establezca un verdadero compromiso con la sociedad colombiana.

"La disminución real de la violencia y la desconección (sic) progresiva pero segura de las economías ilícitas siempre llevará a estar seguros de la decisión final: abandonar el ejercicio armado para inscribirse en las transformaciones del territorio y ayudarlas a producir", afirmó.

Fue el asesinato de la líder indígena, Carmelina Yule Paví, luego de resultar herida en un ataque de las disidencias de las Farc a la comunidad de Toribio, Cauca, el pasado 17 de marzo, lo que motivó al presidente Petro a suspender el cese el fuego en tres departamentos con esta organización armada.

También puede leer: En Risaralda investigan la muerte de gobernador indígena

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca informó en su momento que la líder indígena de 52 años y reconocida tejedora defensora de derechos humanos, no soportó los impactos de bala recibidos en la cabeza.

También el presidente Petro en el municipio de San Onofre, Sucre, había ordenado la captura de 'Iván Mordisco' para que aclarara el supuesto apoyo de esta organización ilegal a su candidatura presidencial en 2022.

Petro dijo en Sucre: "Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten, porque dice un tuit que él dijo qué (...) y me tienen en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamiento".