CoronaMonitor, la estrategia de la academia para hacerle seguimiento a la Covid-19

Por otro lado, el porcentaje de personas que no tiene suficiente dinero para cubrir con sus necesidades no aumenta, esto si tan solo se analizan los promedios de los encuestados. Al observar las cifras por municipios, la realidad es otra, en Turbo, Antioquia, el 85% de las personas dicen no tener dinero suficiente para comprar las provisiones que hacen falta. Esto mismo sucede en el Urabá antiqueño, el Valle de Aburrá y la zona fronteriza con Cúcuta.

Esta herramienta permitirá que los colombianos conozcan de cerca la dinámica de la pandemia desde otra perspectiva, al igual que ayudará a los entes de control y a la ciudadanía a entender de forma más clara lo que pasa a su alrededor.

Para participar en la encuesta virtual, tan solo deben ingresar a www.corona-monitor.co y dar clic en la opción “participa”, basta con 2 minutos para responder la totalidad de las preguntas.