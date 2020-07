Coronavirus en Colombia: el retrato de una pandemia en imágenes

Finalmente, a pesar de que Juan Barreto estuvo en momentos claves del Chavismo, asegura que su trabajo no es tomar partido sino contar los hechos, pues de hacerlo, nunca hubiera podido captar las bajezas y grandezas de la condición humana. "No puedo tomar partido porque ese no es mi trabajo. En la fotografía la izquierda y derecha se deben dejar a un lado para que la gente se entere de los hechos importantes de una manera neutral. Que sea la gente la que juzgue", concluyó.