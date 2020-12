Coronavirus en Colombia: se registran 228 nuevas muertes y hay un total de 42.171

En esta jornada el país también informó de otros 228 fallecimientos, de los cuales 198 ocurrieron en días anteriores, para un total de 42.171 muertos.

De acuerdo con la entidad sanitaria, la mayor cantidad de infecciones registradas en esta jornada se registraron en Bogotá, con 3141, seguida de los departamentos de Antioquia (1363), Valle del Cauca (755), Tolima (586), Cundinamarca (533) y Norte de Santander (363).

Hoy se procesaron 39.617 muestras, 27.612 de ellas de tipo PCR y 12.005 de antígenos, para un total de 39.617 millones de pruebas practicadas.

Cabe señalar que en los últimos días el coordinador en Colombia de los estudios de la covid-19 ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), el epidemiólogo Carlos Álvarez, afirmó que en Colombia no puede bajar la guardia, en los controles para evitar la enfermedad, pese a los anuncios del Gobierno de haber adquirido las primeras dosis de las vacunas AstraZeneca o Pfizer para enfrentar la pandemia.

El experto aseguró que existe una enorme preocupación por el incremento de las cifras de contagios y víctimas en los últimos días.

“Mientras no tengamos las vacunas disponibles rápidamente, y así las tengamos es importante tener en cuenta que se deben mantener las medidas de autoprotección”, manifestó.

Álvarez, dijo que es importante seguir con el constante lavado de manos, el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento físico.

“Las medidas de prevención del uso del tapabocas y el distanciamiento físico se deben de mantener y eso es supremamente importante”, indicó.

Por su parte el médico epidemiólogo, Carlos Trillos, profesor de la Universidad del Rosario, afirmó que es muy posible que ante la falta de disciplina de algunas personas los contagios y las víctimas puedan seguir aumentando.

Agregó que se tiene una enorme preocupación por los casos activos en diferentes departamentos, donde se puede tener un mayor riesgo de contagio.

“También se tiene que acabar el mito que como ya empiezo a vacunarme o a mi ya me dio la enfermedad o el virus, no debo tener ninguna medida de autoprotección y eso es una cosa que no sabemos todavía”, dijo.

Resaltó que así lleguen las vacunas se tiene que seguir trabajando en la protección.