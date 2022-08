Creador de 'Matarife' piensa en abrir un OnlyFans para tener recursos para la serie

Hace algunos días, la Corte Constitucional amparó los derechos del expresidente Álvaro Uribe y ordenó a Daniel Mendoza rectificar la información publicada a través de la serie ‘Matarife: un genocida innombrable’ contra el exmandatario.

La orden de la Corte dice que la rectificación debe hacerse de manera personal y pública, además debe tener el mismo despliegue publicitario que la serie. Mendoza deberá reconocer públicamente que son falsos los señalamientos contra Uribe en el capítulo uno de la serie en donde se habla de “matarife”, “paramilitar”, “asesino”, “corrupto” y “narcotraficante” al señor Uribe Vélez”, dice otro aparte de la decisión.

No obstante, Mendoza ha asegurado que la Corte Constitucional le dio la razón de no rectificarse sobre lo dicho conta Álvaro Uribe en la producción audiovisual.

“Hay que decir que yo gané y Uribe perdió porque a su abogado, Abelardo De la Espriella, no le reconocieron nada de lo que pidió (...) Dejan en claro que solo tres minutos de serie, que dura siete horas, no están siendo amparados por la libertad de información pertinente”, dijo.

Mendoza ha dejada clara sus intenciones de seguir produciendo la serie, a pesar de las acciones judiciales en su contra. Incluso, este viernes dijo a través de sus redes sociales que está considerando abrir un OnlyFans, plataforma de suscripción de contenido especialmente para adultos, para así conseguir recursos para seguir produciendo la serie.

"Necesito plata para hacer el volumen 2 de la temporada 3. Esta sentencia me afanó la producción. Les pregunto... ¿Si saco un Only Fans, necesariamente me toca empelotarme?", escribió Mendoza.