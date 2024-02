Crece alerta por demoras del ICBF en contratos: cientos de niños siguen sin poder ir al jardín

La preocupación por las demoras en el ICBF para contratar los servicios en lugares como jardines es una constante entre más padres de familia.

Centros como el Jardín Infantil Sol Solecito, en la localidad de Suba, debían comenzar labores a finales de enero, es decir, hace prácticamente un mes. RCN Radio conversó con dos madres, quienes aseguran que, a día de hoy, no han tenido mayor claridad sobre cuándo podrán enviar a sus pequeños. De hecho, afirman que ya se radicó comunicación ante el ICBF para una solución.

La entidad “recibió a algunos representantes de jardines y la información que dieron es que se está buscando la mejora en cuanto a la alimentación y cuidado de los niños”, dijo Gabriela Duque, una de las mamás afectadas, quien calificó la respuesta como una excusa que está vulnerando derechos.

Este medio también dialogó con Sandra Tarazona, una mamá que ha tenido que alternar su trabajo con el cuidado de su hijo de cuatro años. Según comentó, el pequeño ha tenido ataques de ansiedad.

“He logrado trabajar desde casa; pero, obviamente, no he logrado prestarle la atención que él necesita. Lo que hago es tenerlo todo el día frente a un televisor, pero él entra en ataques de ansiedad. Ha hecho cosas que atentan contra su bienestar, al no tener el 100% del cuidado”, manifestó.

La respuesta del ICBF es que, a más tardar la próxima semana, habrá solución a la tardanza en las contrataciones. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, dijo que “la vigilancia de los recursos es con las comunidades, pero la cura es recuperar el poder de la operación pública del Estado. La Educación Inicial debe ser educación Pública”.