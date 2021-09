Crece expectativa por posible reapertura de la frontera con Venezuela

Ante los problemas que enfrenta la zona de frontera en materia de seguridad, económica y social, el gobierno colombiano aspira al paso normal de miles de personas por los puentes internacionales que unen al país con Venezuela.

Víctor Bautista, secretario de Fronteras, dijo a RCN Radio “para este viernes 3 de septiembre, tenemos previsto una reunión con Fredy Bernal, quien es el representante de Nicolás Maduro y nos acompañarán diversas entidades que brindan apoyo en la zona de frontera”, sostuvo.

Según Bautista, en este encuentro se podrían dar los anuncios de una reapertura de frontera, el desbloqueo de los puentes internacionales y la activación de los corredores humanitarios que beneficia a la población migrante, especialmente a los niños venezolanos que estudian en Colombia.

“Nosotros estamos trabajando desde el marco de la Gobernación de Norte de Santander, pero también seguimos los lineamientos del Gobierno Nacional, dando cumplimiento a los decretos expedidos para la regularización de la frontera, esperamos la cooperación de lado venezolano con el objetivo de lograr la legalidad en la frontera”, dijo Bautista a RCN.

Así mismo, Bautista dijo que Fredy Bernal cuenta con el apoyo de Nicolás Maduro para avanzar en la reapertura fronteriza, en donde se logre el paso diario de miles de personas de manera legal, que transiten sin ningún problema de seguridad.

“Nuestra meta es evitar que se siga con las extorsiones, el contrabando y otros delitos que se registran por las trochas en donde hay presencia de diversos grupos armados que afectan a la población migrante”, dijo Bautista.

Mientras que el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, dijo que no tiene previsto participar del encuentro previsto para este viernes en San Antonio Estado Táchira, una reunión que le compete directamente a la Cancillería.

"Soy respetuoso de esta reunión pero no me voy a pronunciar porque no es mi competencia, no he recibido directrices del Gobierno Nacional de acudir a este encuentro", dijo el Gerente de Fronteras.