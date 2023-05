Crece preocupación por uso de vapeadores: Congreso se alista para regularlo su consumo

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), pasando por varios y recientes estudios de prestigiosas universidades del mundo, y hasta especialistas en la materia, se ha advertido que los llamados 'cigarrillos electrónicos' o vapeadores son igual o más dañinos que el cigarrillo convencional.

Y las consecuencias las reafirma el doctor Germán Díaz, coordinador del Comité de Control y Prevención del Tabaco de la Asociación Colombiana de Neumología:

“Pueden dañar el corazón y dañar los pulmones; sabemos que dificulta el aprendizaje en los niños y en los adolescentes y en múltiples órganos, tanto que se ha llegado a vincular con diferentes tipos de cáncer”, indicó el especialista.

Lea también: Tabaco y vapeadores: buscan concientizar sobre problemas por su consumo

Los vapeadores, además, no solo afectan a los usuarios frecuentes. También a quienes se encuentran en entornos donde se consumen. Por esta razón y por el aumento desenfrenado del uso de los cigarrillos electrónicos en Colombia, desde gremios de salud, hasta algunos ciudadanos del común piden una regulación.

“Como Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax, consideramos que definitivamente estos productos deben tener una regulación igual o más fuerte que el cigarrillo convencional”, agregó el doctor Díaz.

¿Por qué los usan?

¿Entonces, por qué los jóvenes -especialmente- siguen usando estos cigarrillos electrónicos? Consultamos la opinión de varios de ellos.

El joven Angelo Caviccioni aseguró que usualmente lo utiliza "en momentos sociales, pero luego de que ya lo tiene se vuelve costumbre (...) también en diferentes espacios, incluso en el hogar”.

Iván Leal, por su parte, señaló que lo usa porque "me vendieron la idea de que eso me ayudaba a controlar la ansiedad de dejar el cigarrillo. Supuestamente los vapeadores me ayudaban a no usar cigarrillo y era menos dañino”.

No obstante, el líder juvenil Leonardo Carvajalino dijo que “no estoy de acuerdo con el uso de los vapeadores en recintos cerrados menos. Producen aerosoles y estos aerosoles contienen igual nicotina y otras sustancias que pueden ser perjudicial para la salud. Pienso que el gobierno debe regular su uso”.

Regulación, en manos del Congreso

Desde hace algún tiempo, en el Congreso se escucharon voces que urgen a una regulación en el uso de los llamados 'cigarrillos electrónicos'.

Es el caso de los representantes Julián Peinado, Milena Jaraba y Héctor Chaparro, quienes impulsan un proyecto que tiene como propósito regular el uso, venta y espacios de consumo de estos productos y sus derivados.

Le puede interesar: ¿Con cuántos cigarrillos al día le puede dar cáncer?

“Es un proyecto de ley totalmente necesario debido a que no existe en la actualidad ninguna regulación para este tipo de productos, que hoy tienen una gran influencia especialmente en jóvenes y adolescentes, que además están asociados al consumo de nicotina y que necesitan ser regulados”, explicó el congresista liberal Héctor Chaparro.

Agregó que “los aspectos fundamentales del proyecto sería la limitación a la venta de estos productos a menores de edad, la limitación a los espacios en los cuales pueden ser patrocinadores y donde pueden gastarse la publicidad y también a los lugares donde pueden realizarse su consumo. Este proyecto de ley prohíbe el consumo en lugares cerrados y de esta manera busca beneficiar a los no consumidores".

La iniciativa ya superó su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y deberá pasar por otros dos en el Senado para convertirse en ley de la República.