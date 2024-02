Crecen las advertencias sobre la falta de experiencia del nuevo Supersalud

En la página web de la Presidencia de la República fue publicada la hoja de vida de Luis Carlos Leal, exconcejal de Bogotá y cirujano, para reemplazar a Ulahy Beltrán como Superintendente Nacional de Salud.

Sin embargo, el nombre de Leal comenzó a generar ruido en varios sectores del país por la posibilidad de que no tenga la suficiente experiencia para poder asumir ese cargo.

Los primeros en advertir de esta circunstancia fueron la asociación de Pacientes Colombia, que agremia a cerca de 200 organizaciones. Su vocero, Denis Silva Sedano, dijo que Leal no cuenta con la experiencia administrativa para desempeñarse como superintendente.

“Él cumple con el perfil académico, pero no cumple lo contemplado en el decreto 1083, no tiene experiencia administrativa y no sabemos si él se va a posesionar así. ¿Señor presidente Petro, señor ministro Jaramillo, ustedes modificaron el decreto 1083 de 2015? Díganos si así lo hicieron y solicitamos a la Procuraduría que investigue esto”, manifestó.

Esta misma advertencia generó preocupación en el Congreso en algunos miembros de la Comisión Séptima, que es la que aborda los asuntos en materia de salud. La senadora Norma Hurtado pidió claridad sobre esta materia, diciendo que el manejo de la salud en Colombia necesita de una persona experimentada.

“Preocupa lo que expresan los pacientes sobre la selección del nuevo SuperSalud. Según ellos, Luis Carlos Leal podría no cumplir con la experiencia y los criterios establecidos en el decreto 1083 del 2015. En estos tiempos, el sistema de salud requiere experiencia, conocimiento, estabilidad y un liderazgo que asegure una visión integral del sector. Es clave velar porque el sistema tenga un organismo de inspección, vigilancia y control que garantice los servicios de salud en todo el territorio nacional”, manifestó la congresista.

Se espera que en las próximas horas se formalice el nombramiento de Luis Carlos Leal en la Superintendencia Nacional de Salud.