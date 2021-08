Criminales colombianos fingen ser extranjeros para burlar la justicia, según Migración

Igualmente, el director de Migración dio a conocer que en el consejo de seguridad que se realizó en Bogotá no se discutió la creación de ningún comando.

“No hubo una discusión y no hay una posición de reversar algo que no se estableció y que no se creó y tampoco es la línea del Gobierno. Nosotros hemos trabajado de una manera vehemente en el estatuto temporal de protección y una política migratoria. No podemos dejar que pequeños casos de criminalidad, generalicen o estigmaticen una población”, manifestó.

El director de Migración Colombia aseguró que las capturas en Bogotá de migrantes venezolanos representan el 1,9% del total de la población venezolana.

“El estatuto temporal empezó el 05 de mayo de este año y en este momento con un universo de 1,7 millones de personas, ya estamos llegando a una cobertura de 1,2 millones. Es una herramienta de inclusión, no es un tema de seguridad. Es para incluirlos a la seguridad social, a educación", indicó.

Concluyó que "un 70% de cobertura es un buen avance y debemos seguir trabajando. Acá el que cometa un delito tiene que responder ante la justicia, independientemente de su origen”.