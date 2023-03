Crisis de Ultra Air: denuncian que aerolínea no quiere responder

Ya son alrededor de 500 pasajeros que han sido afectados por la empresa Ultra Air, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de conocerse la decisión de suspender operaciones en Colombia, por lo que muchos de ellos han tenido que pagar un excedente para llegar a sus destinos o solo para ser reubicados en otro vuelo.

Entre ellos está Emanuel Rincón, quien ha pasado más de 15 horas en el aeropuerto para poder conseguir un boleto gratuito, ya que su familia, de casi 30 personas, necesitaba estar lo más pronto a San Andrés.

"Estamos desde el miércoles, ultra se fue y no dejo razón, pensamos hasta en hacer una manifestación pasito a porque somos 30 personas esperando, que invirtieron casi 50 millones de pesos en los vuelos, todo perdido pero Avianca nos dice que solo hasta el 7 de abril, que ahora solo tocaba pagar más”, sostuvo.

Asimismo, la joven Adriana Parra, una pasajera que esperaba cumplirle el sueño a su hija de realizar su fiesta de 15 años en Cartagena, pero que no se ha logrado concretar por los atrasos y la pérdida de dinero con la aerolínea.

”Yo había comprado los vuelos con Ultra a celebrarle los 15 años a mi hija, me costaron más de tres millones y esta mañana me dijeron que la compañía quebró, me dijeron que estaban dando ayuda pero me tocó cancelar fue casi 200.000 de ida y vuelta para poder abordar un avión antes de mañana”, mencionó.

Por último, Jorge Lamés, un hombre que viajaba a la costa del país este jueves, denunció que no se ha conseguido tener los tiquetes gratuitos como lo habían mencionado otras aerolíneas antes de la contingencia, sino que se debe pagar más del 50% del valor del boleto para poder abordar un avión en las próximas horas.

”Viajo a la ciudad de Cartagena, tenía un vuelo a las ocho de la mañana y ahora estoy aquí en Latam, pero me toca pagar un excedente, lo más malo fue que Ultra Air seguía vendiendo los tiquetes a pesar de haber dicho que suspendía su operación horas antes”, finalizó.

Por el momento, tanto Avianca, Latam y Wingo se encuentran reubicando algunos pasajeros; sin embargo, algunas de ellas piden un excedente para poder tener un puesto, mientras que en la aerolínea Avianca se están agotando los cupos gratuitos que ya estaban asignados.