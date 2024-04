Crisis en U. Nacional: MinEducación respondió a congresista sobre elección del rector

El Ministerio de Educación respondió a un derecho de petición de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, sobre el proceso en el que se designó el 21 de marzo a José Ismael Peña para reemplazar a Dolly Castaño.

La designación, hecha por el Consejo Superior Universitario (CSU) sigue como objeto de debate. En dicho documento el ministerio aseguró que en la consulta electrónica del 12 de marzo, la delegación del Gobierno respaldó en las cinco rondas los resultados de la consulta. En este, que tuvo en cuenta a profesores, estudiantes y egresados, el profesor Leopoldo Múnera, encabezó la lista.

Sobre cómo se desarrolló la jornada del 21 de marzo, la oficina gubernamental respondió que la sesión "tuvo como orden del día los siguientes puntos: i. aprobación del orden del día; ii. concertación sobre la metodología, la deliberación sobre las hojas de vida y las entrevistas de los candidatos; y iii. votación".

El Gobierno afirmó inclinarse a un voto público nominal por uno de los cinco aspirantes que superaron la consulta electrónica y desarrollar las rondas "necesarias" hasta llegar a una decisión. "La metodología sugerida en contraposición, concerniente al voto secreto con rondas eliminatorias de selección múltiple, con la posterior ponderación del resultado, obtuvo cinco votos (de ocho)".

Otro de los interrogantes en el derecho de petición fue la hora en la cual comenzó y terminó la sesión, siendo las 9:06 a.m. el momento de apertura y 7:00 p.m. el cierre, según consignó MinEducación. Frente a por qué no se transmitió en vivo aquella jornada del CSU, la oficina que encabeza Aurora Vergara dijo que el Acuerdo 019 de 2022 no lo contempla.