Crisis financiera en Compensar, Sanitas y Sura: dan a conocer que sucederá con los afiliados

“Estos pagos, refiere a la continuación del pago a las EPS por el valor que el Gobierno ha estimado para cubrir la UPC; sin embargo, ese monto es justamente centro de las conversaciones que se instalan esta semana con el Ministerio de Salud y demás actores del Sistema”, indicó en un comunicado ACEMI.

Dado esto, las tres EPS afirmaron que esperan poder continuar brindando el servicio de salud y no tendrán que cerrar.

“Lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder para las obligaciones que tenemos. Lo que hicimos con el Gobierno fue pedirle un espacio para plantearle soluciones”, afirmó, el presidente de Sanitas.

El ministro de la salud, Guillermo Jaramillo, dijo que no pueden seguir girándoles si no atienden a más pacientes.

“a Sanitas, Sura y Compensar se les han girado más de 14 billones de pesos al mes de julio y les vamos a girar otros 10 billones de pesos más si continúan atendiendo a los pacientes, y si no los atienden no podemos seguir girándoles. Cómo continuarán atendiendo a los pacientes, les vamos a girar mensualmente todos los requerimientos”., afirmó.