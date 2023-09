Crisis financiera en Sanitas: EPS revela qué pasará con los afiliados ¿Se verán afectados?

Sanitas, Sura y Compensar en el mes de julio solicitaron al Gobierno Nacional una reunión para tratar la crisis financiera que estaban atravesando estas tres EPS por falta de recursos, advirtiendo además posibilidad de su cierre

Por medio de una carta, estas tres EPS señalaron retrasos en el dinero que debe aportar el Gobierno a estas tres entidades. Esta falta de dinero podría complicar su funcionamiento a finales de este mes de septiembre.

Un mes después de la solicitud de las EPS, el Gobierno se reunió y llegaron a ciertos acuerdos con Sanitas, Sura y Compensar.

Para darle solución a esta problemática, el Ministerio de Salud se ha reunido varias veces con los directores de las EPS, Compensar, Sanitas y Sura, en dichos en encuentros se han establecido algunas soluciones para evitar que estas entidades de salud cierren.

En las últimas reuniones que sostuvieron estas tres EPS con el Ministerio de Salud indicó que realizara un giro de 10 billones de pesos.

“A las EPS, en este caso Sura, Compensar y Sanitas, se les ha girado más de 14 billones de pesos al mes de julio, y les vamos a girar otros 10 billones si continúan atendiendo a los pacientes”, indicó el ministro.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el diario El Tiempo, Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas indicó que las mesas de diálogo con el Gobierno no han dado resultados hasta el momento.

"Hemos insistido con el Gobierno en tratar de avanzar porque, como yo creo que todos lo entienden, la situación no se detiene, es una situación que aumenta progresivamente y no ha seguido un buen camino en estos últimos meses, después de que enviamos la comunicación inicial. Y por lo mismo, pues en este momento lo que estamos es a la espera de esa respuesta del gobierno", dijo el presidente.