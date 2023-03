La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo una férrea defensa de la reforma laboral radicada ante el Congreso de la República, luego de las críticas de la procuradora general, Margarita Cabello, quien aseguró que “esta iniciativa pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie al resto o a la totalidad de los trabajadores informales y empleados”.

La funcionaria dijo que es evidente el desconocimiento que se tiene de la normatividad a nivel nacional e internacional.

“Me parece que cuando dicen que la reforma laboral es un pliego sindical, lo que refleja es un desconocimiento de la normatividad, tanto nacional como internacional, esto es un sistema de pesos y contra pesos de manera distinta en el mundo del trabajo, pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, a las sentencias que tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está en la Constitución Política”, manifestó.

Dijo que es importante tener en cuenta que esta reforma busca restituir los derechos de las y los trabajadores en términos de jornada laboral como recargos nocturnos, dominicales y festivos.

“Están diciendo que la reforma laboral, no genera empleos y no ataca la informalidad, yo quiero decirles a los colombianos y colombianas, que la informalidad ha sido sostenida desde el año 90 en este país, este es un problema de tipo estructural y para ello tiene que ver claramente las políticas económicas, no solamente la relación laboral, por eso es una falacia que nos digan que con relaciones laborales ampliamos o quitamos la informalidad”, sostuvo.

Subrayó que en este proyecto se tienen unos capítulos que apuntan a reducir de manera directa la informalidad.

“En la reforma laboral damos elementos para que todos los y las trabajadoras que hoy están en la informalidad como en el campo, hablamos de un contrato agropecuario que les va a posibilitar acceder a la seguridad social, de igual manera para los trabajadores que hacen temporadas, que son estacionales en los centros urbanos, temporadas de cosechas y del sector turismo, tienen la posibilidad de un contrato parcial, pero con derechos”, explicó.