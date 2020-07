¿Cuáles municipios de Cundinamarca habilitarían camas UCI para bogotanos?

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que son varios los municipios del departamento que inicialmente recibirían a pacientes de Bogotá con COVID-19 como Facatativá, Girardot, Fusagasugá y Soacha.

García indicó que allí el departamento tiene una red robusta de camas de cuidado intensivo que se podrían poner a disposición de los bogotanos, de llenarse la capacidad en la capital colombiana.

Asimismo, el gobernador departamental aseguró que en el Hospital Universitario de la Samaritana y en la Clínica Santa Laura, ambas en Bogotá, habían dispuestas camas UCI para cundinamarqueses, que ahora serán para bogotanos.

"Samaritana y Santa Laura son dos espacios en Bogotá que teníamos previsto desde el inicio para cundinamarqueses. Por supuesto hoy, que tenemos una ocupación inferior al 50% y que la captial las necesita, no hemos dudado en" cederlas, dijo.

"Ayer llegaron 40 ventiladores para Cundinamarca. Estamos ampliando de la mano del Gobierno Nacional la capacidad del departamento. Hay camas dispuestas para los bogotanos sin problema, por supuesto hemos aceptado esto", añadió.

El Gobernador respondió así a un pronunciamiento del presidente de la República, Iván Duque, quien aseguró que el plan B, si se llegaran a llenar todas las UCI en Bogotá, es usar las de Cundinamarca.

García aseguró que espera que no se llene la totalidad de las camas dispuestas en el departamento para atender la pandemia y no descartó que posteriormente las de municipios más lejanos a la capital puedan ser usadas, para bogotanos, aunque por ahora no ocurrirá.

"Esperamos que las (camas) del resto de Cundinamarca no sean utilizadas. Por supuesto, estarán al servicio de cundinamarqueses o bogotanos; de hecho, en Soacha tenemos hoy, de nuestra capacidad, ocho personas de Bogotá, cinco del Tolima y dos de Boyacá", aseguró.

"La idea es que esta red se pueda ampliar, que lleguemos a 800 ventiladores y claro que no tendremos ningún problema en aceptar personas, como ya lo hemos hecho, de Bogotá o de otros departamentos", sentenció.

Bogotá llegó a las 1.335 camas habilitadas en unidades de cuidado intensivo de la red pública y privada de la salud de la ciudad, para atender la pandemia de la COVID-19, aunque la ocupación se mantiene en el 90.9%.

De la totalidad de las camas, 1.214 están ocupadas: 177 por pacientes con diagnóstico de coronavirus confirmado y las otras 1.037 por pacientes sospechos de tener la enfermedad.

Más de 20 hospitales de la red de salud, dispuestos para la atención de la emergencia sanitaria, ya reportan el 100% de ocupación de sus uci, aunque la alcaldesa Claudia López negó que el sistema esté en colapso.