¿Cuánto falta para el próximo puente festivo en Colombia?

Colombia es uno de los países que cuenta con mayor número de días feriados en el año. Para este 2024, en total los colombianos podrán disfrutar de 18 días festivos, de los cuales 5 ya se celebraron y 13 vendrán en los próximos meses.

Desde la Semana Santa, cuando se celebraron los días festivos por el Día de San José (25 de marzo), el Jueves Santo (28 de marzo) y el Viernes Santo (29 de marzo), los colombianos no han vuelto a tener feriados, teniendo en cuenta que para este mes de abril no había programados. No obstante, en el mes de mayo habrá dos feriados, incluyendo un puente festivo.

El próximo miércoles 1 de mayo, en Colombia se celebrará el Día del Trabajo con un feriado, pero no será puente teniendo en cuenta que cae entre semana. En ese sentido, el próximo puente festivo en el país será el lunes 13 de mayo, cuando se conmemore el Día de la Ascensión.

Así las cosas, contando desde este 23 de abril, los colombianos deberán esperar exactamente 20 días para la llegada del próximo puente festivo del año. Muchos ciudadanos aguardan con ansias estas fechas, pues aprovechan los tres días (sábado, domingo y lunes) para viajar y compartir con sus familias, e incluso muchos lo hacen desde el viernes.

Próximos festivos en Colombia en el 2024