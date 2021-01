Un total de 230 organizaciones de salud en el país que hacen parte del Colegio Médico de Bogotá, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y del Pacto Nacional por la Vida y la Salud, afirmaron de forma conjunta que se requieren medidas eficaces e integrales para enfrentar la segunda ola de la pandemia de la covid-19 en Colombia.

En ese sentido, le solicitaron al Gobierno acciones para frenar la covid-19, al igual que un conjunto de medidas sociales para evitar que familias enteras se mueran de hambre como consecuencia de las restricciones impuestas por el Gobierno.

“La renta básica es una medida que protege la salud, inyecta recursos a una economía en caída libre y devuelve derechos básicos a 9 millones de hogares vulnerables golpeados por el empobrecimiento, el desempleo y el endeudamiento, todo esto profundizado por la crisis generada en el marco de la pandemia”, indicó Carolina Corcho, de la Federación Médica Colombiana.

Lea también: Colombia registra 398 muertes por coronavirus en un solo día

La vocera destacó que mientras en algunos países del mundo adoptaron medidas sociales para mitigar los efectos de la pandemia entre el segundo y tercer mes, en Colombia han pasado más de 10 meses y ni el Gobierno Nacional ni el Congreso de la República, han aprobado una renta básica de emergencia.

Advirtió que otra de las acciones que se debe tener en cuenta, es una cuarentena más estricta para prevenir los contagios y las muertes por la pandemia.

“Para disminuir la presión sobre el sistema hospitalario es fundamental romper la cadena de transmisión, aumentando el número de pruebas realizadas, haciendo cercos epidemiológicos efectivos y quedarse en casa, por lo que vemos necesario que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales mantengan las medidas que restringen la movilidad de colombianos y colombianas en todo el país”, subrayó.

"Nos sorprende y preocupa cómo en varios países de la región el proceso de vacunación ya inició hace varias semanas, mientras que en Colombia no existe claridad sobre los contratos, no hay transparencia sobre el proceso, no hay una fecha de vacunación y tampoco un sistema que garantice la equidad en el acceso a la misma”.

Estas organizaciones señalaron que también es necesario conocer la estrategia de distribución de las vacunas en el país sin que se discrimine a las comunidades rurales o que están en una situación más vulnerable.

“Se hace urgente que el Gobierno Nacional garantice el acceso inmediato, equitativo y transparente a la vacuna”, puntualizaron.