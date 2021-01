Cuatro extranjeros llegan al aeropuerto El Dorado con pruebas positivas de covid-19

Migración Colombia anunció expulsiones

Entre tanto, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, señaló que los extranjeros que sean sorprendidos en fiestas clandestinas, violando las medidas de aislamiento y poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad nacional, "serán expulsados del territorio nacional de manera inmediata".

De acuerdo con Espinosa, desde que se declaró la emergencia sanitaria, se han adelantado más de 56.000 verificaciones y ha expulsado a más de 600 extranjeros por no cumplir con las normas establecidas.

"Hechos como los registrados este fin de semana, en dónde fueron ubicados por la Policía Nacional 65 extranjeros en una fiesta clandestina al sur de Bogotá, no tienen ningún tipo de justificación en medio de una emergencia sanitaria y por ende, he solicitado al Director de la Regional Andina se inicien las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de sancionar a este grupo de personas que con sus acciones ponen en riesgo no solo a la ciudad, sino al país", manifestó Espinosa.

El director de Migración Colombia hizo un llamado a la ciudadanía para que se respeten las decisiones de las autoridades: "Este no es momento de bajar la guardia. El Covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país".