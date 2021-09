Cuerpo hallado en el río Fucha corresponde al soldado Javier Sánchez: Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este lunes que el cadáver que fue hallado el fin de semana en el río Fucha de Bogotá, corresponde al soldado de 19 años Javier Stiven Sánchez Beltrán, que según sus familiares había desaparecido desde el 16 de agosto de una guarnición militar.

Según reveló la abogada Jessica Hoyos del colectivo José Alvear Restrepo, se interpondrán acciones legales contra el Ejército Nacional, buscando esclarecer los hechos que rodearon la misteriosa muerte del uniformado.

El joven fue visto por última vez en la Escuela de Logística de Bogotá a mediados del pasado mes de agosto y posteriormente, desapareció sin dejar rastro.

Entre tanto el último fin de semana fue hallado el cadáver de un hombre en la ribera del río Fucha, ubicado en el barrio La Cecilia, localidad de San Cristóbal Sur en Bogotá, en cercanías de la guarnición militar.

En su momento, Angie Carolina Beltrán, mamá del soldado Steven Javier Sánchez de 19 años de edad, habló con RCN Radio sobre la extraña desaparición de su hijo. "Queremos que el Ejército Nacional nos de la cara y nos diga qué fue lo que ocurrió con mi hijo. Ellos no nos han dicho nada, no se han pronunciado y ni siquiera nos han informado que encontraron un cuerpo en el río Fucha, nos enteramos por unos amigos", señaló.

También dijo que desde el 16 de agosto no volvió a saber nada de su hijo, "desde entonces lo hemos estado buscando y sabemos que a él le hicieron algo, él no estaba deprimido ni nada por el estilo, así que no creemos que sea suicidio, tampoco estaba en ese lugar por la fuerza, el quería estar ahí, pero no entendemos qué pasó", apuntó.