CUT anuncia "muchísimas manifestaciones" para apoyar las reformas del Gobierno Petro

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés en el marco del debate del Foro Impacto de la Reforma Laboral en Colombia, realizado por la Universidad Libre, anunció que las diferentes organizaciones sindicales en el país, saldrán a las calles a liderar las manifestaciones en apoyo a las tres reformas del Gobierno: la de salud, la laboral y la pensional.

El líder sindical advirtió que participarán en todas las marchas que sean necesarias para mostrarle a los colombianos la importancia de estas iniciativas.

“Desde el movimiento sindical estamos interesados, en que estas reformas se aprueben en este primer semestre de aquí al 20 de junio, por eso sería importante profundizar y hacer más debates en la academia, pero también hay que decir que en este tema los empresarios no han querido concretar, pese a las 16 reuniones de las subcomisiones que se realizaron”, indicó.

Maltés fue enfático en señalar que el movimiento sindical presentó una propuesta de reforma laboral y pensional.

“En las ocho horas que duraban las reuniones de las subcomisiones, los empresarios lo único que hacían era criticarlas, desaprovecharon una oportunidad histórica; ellos desconocieron o no entendieron el mensaje del Presidente Petro, cuando dijo que las reformas serían concertadas y el primer espacio era ese, desaprovecharon la oportunidad, por lo que es muy complicado cuando no se quiere concertar”, manifestó.

El líder sindical criticó la posición que han tenido los empresarios contra la reforma laboral, cuando ellos no presentaron ninguna propuesta.

“En su momento nos decían cuando sean Gobierno hablen, y ahora que somos Gobierno porque me siento interpretado con el presidente Petro, no quieren concertar, ojalá no estén utilizando ese deseo, de no concretar en la comisión de concertación que es el primer escenario natural, para pretender alargar los debates, para que nunca pase nada, uno también podría interpretar que están pensando en eso, y cuando eso sucede el mejor escenario para equilibrar la balanza es las calles”, dijo.

Maltés advirtió que están dispuestos a salir a marchas las veces que sea necesario para apoyar a las reformas sociales del Gobierno.

“No tenemos otra opción, reformas con la movilización en la calle, desde la CUT, y el movimiento sindical con los movimientos de la Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), vamos a organizar muchísimas manifestaciones en estos dos meses en apoyo a las reformas sociales que llevamos anhelando 30 años, y si estas se enriquecen con estos debates mucho mejor para que salga una reforma que interprete derechos y solución a las necesidades, respetando la libertad de empresa, pero que también los empresarios se acuerden que dice la Constitución que la empresa tienen obligaciones sociales, no solamente financieras de presentarle a los socios”, puntualizó.