Daniel Quintero responde a atropellada en calles de Medellín

Daniel Quintero y la atropellada en las calles de Medellín

El exalcalde Daniel Quintero Calle, luego de la atropellada en las calles de Medellín, hizo un llamado para que cesen los llamados e incitación a la hostilidad.

“No podemos dejar que la política se convierta en un acto de violencia. Ese no es el camino, deben tener cuidado hasta dónde llegan sus palabras porque lo que hizo esta camioneta Toyota es realmente grave. No solo me aprisionó sino que luego aceleró”, expresó.

Y agregó: “Antes que político primero soy padre de dos hijas y esposo. Por eso no podemos permitir que se den estos hechos de violencia. Más grave es dejar pasar por alto este tipo de cosas. Por eso mi mensaje es a la responsabilidad”.

Daniel Quintero anunció que pese a lo sucedido seguirá recorriendo las calles de Medellín promoviendo a Juan Carlos Upegui.

“Creemos que estamos defendiendo una causa justa, pero todas las propuestas deben ser respetuosas y los candidatos deben poder estar en la calle”, puntualizó.