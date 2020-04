Daniel Samper Ospina renuncia a su columna en Semana

El periodista Daniel Samper Ospina anunció en Twitter que renuncia a su columna en Semana, "la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre".

Samper Ospina dice que respeta las últimas decisiones de la publicación, pero no las comparte: "Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores".

El periodista ha tomado esta decisión después de que se conoció la noticia de que Daniel Coronell dejará de ser columnista en Semana y que en su reemplazo llegará Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian. Coronell, que escribió durante 15 años para la revista, asegura que la comunicación de su salida, firmada por Sandra Suárez, gerente general del Grupo Semana, le fue enviada por Whatsapp.

Samper Ospina también estuvo vinculado a Publicaciones Semana como director de la revista SoHo, cargo que ejerció desde 2001 hasta 2014. Nacido en Bogotá, en 1974, es hijo del también periodista Daniel Samper Pizano.

Lea también: Revista Semana suspende ediciones impresas de cinco revistas

Daniel Coronell ya había salido antes de Semana: el 28 mayo de 2019 Coronell aseguró que Felipe López, fundador de la publicación, le había comunicado la decisión de prescindir de su columna. Esto después de un texto en el que Coronell criticaba la postura de Semana respecto a la investigación sobre una directriz del Ejército de bajas en combates.

Posteriormente, el 11 de junio de 2019, Semana informó que había llegado a un acuerdo, tras una reunión con Alejandro Santos Rubino (director de la revista) y María López Castaño (presidenta de Publicaciones Semana), para que Coronell regresar a su columna. Desde entonces y hasta este momento el periodista seguía escribiendo para Semana.

He tomado la decisión de renunciar a mi columna en @RevistaSemana, la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores.