Darío Gómez era un padrino para mí y lo extraño con todo mi corazón: Jhonny Rivera

“En muchas veces ocasiones a Darío le preguntaron que de dónde nació el apodo del 'Rey del despecho' y la verdad es que estábamos una vez con él haciendo la invitación al evento que se hacía en la Parque de la Caña y cuando yo remató la entrevista, me emocioné como locutor y digo: los espero mañana en el Parque de la Caña con Darío Gómez, el 'Rey del Despecho'”.

El periodista agregó que "eso le quedó sonando a él y al término de la entrevista me dijo: Nelson me encanta lo que me acabas de decir, me voy a llamar el 'Rey del Despecho'. Luego en el parque, lo bautizamos así".