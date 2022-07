En el Quindío y el Eje Cafetero hay un sentimiento de pesar, nostalgia y evocación en el ambiente, ya que esta región de Colombia siente como suyo al 'Rey del Despecho'.

Lo anterior se vivió el pasado viernes, cuando miles de personas llegaron hasta el Coliseo del Café en Armenia a disfrutar de sus canciones que desde hace más de 40 años han acompañado momentos de amor y desamor, despecho y alegría.

Una de las ultimas presentaciones de Darío Gómez fue en la capital quindiana el 9 de julio, donde a uno de sus grandes amigos entrañables y manager, Wilson Rua Bedoya, le manifestó que entre sus anhelos estaba conocer el túnel de La Línea.

“Hace ocho días hablé con él, me visitó, estuvimos en el aeropuerto y me dijo que quería recorrer el túnel de La Línea porque no lo conocía, pero no pudo porque se dispararon las presentaciones y había planeado sacar unos cinco días en agosto para dedicárselos a conocer lo nuevo que hay en el Quindío”, dijo Rua Bedoya.

El destacado locutor de la región y exdiputado del Quindío estuvo almorzando con el ídolo del pueblo esta semana y habló de la sencillez y calidad humana de Darío Gómez.

“Lo que más me marcó de Darío es que era muy humano, Dios me dio la fortuna de tener un amigo y un hermano. Un hombre noble, con mucho amor para su familia y cariñoso. Era un hombre que se fijaba mucho en el que nada tenía porque él vino de abajo”, sostuvo.



Rua Bedoya contó como siempre que Darío Gómez venía al Quindío evocaba con nostalgia pero con mucho orgullo su época de recolector de café, cuando estando muy joven iba de finca en finca, entre los municipios de Salento, Pijao y Génova, cuando era tiempo cosecha y se ganaba la vida entre jornales, antes de ser el 'Rey del Despecho' entre letras, canciones y la fuerza de su voz.

En Armenia no es difícil encontrar personas que hoy lamenten profundamente el fallecimiento de Gómez. "Hoy comprendemos que nadie es eterno en el mundo, hace tres días mi padre falleció y es un vacío muy grande, igual el que nos deja Darío Gómez, 'El Rey del Despecho', allá debe estarle cantando a papito Dios y a mí papá también", manifestó María Ruby Trujillo, seguidora del artista.

Olga Correa, habitante de Armenia, recordó "una anécdota que tengo con una canción de Darío Gómez es 'Aquí Sobro Yo'. Estábamos en una fiesta en Cali con mi tío y él era gritando: "aquí sobro yo" para que pusieran la canción y todo el mundo empezó a decirle pues 'Váyase si sobra' y me reí mucho".

Mauricio Tabares, periodista quindiano, preguntó: "¿Cuántas cantinas no tienen la música de Darío? Quedará en el recuerdo de mucha gente. A tener en cuenta las desilusiones, las tristezas, los desengaños y también la muerte".

Alejandro Silva, otro fanático del artista, recuerda que "me tomó por sorpresa esta noticia, me dio mucha tristeza la partida del 'Rey del Despecho', porque es mi ídolo de la música popular, cuando me tomo mis chorros, lo hago escuchando la música de él".

Wilson Rua dijo que su amigo Darío le manifestó que se encontraba muy bien de salud pero con mucho trabajo.

“Darío venía trabajando normalmente, me aclaró que había mucho trabajo y tenía contratos todo el año, incluso hasta diciembre. Se mostró siempre muy saludable, lo vi comer muy bien y dijo que le quedaban 42 conciertos“, complementó.

Sobre su legado musical, Wilson RUA concluyó que, “en el Quindío se disparó con ‘Ángel perdido’, afortunadamente se disparó en el departamento que fue donde arrancó y se convirtió en una especie de himno nacional como ‘Nadie es Eterno’, pero eso atrajo mucho a Darío a esta región porque no se imaginaba que lo fueran a querer tanto acá”.