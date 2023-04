De hacer trenzas en Tumaco a ser modelo de Louis Vuitton en París: la historia de Valentina Castro

Sin embargo, el camino no fue fácil para Valentina, pues la primera audición que hizo no la aceptaron, pero ella nunca se rindió y decidió seguir luchando por sus sueños.

“Fue algo muy bonito, muy lindo. Cuando hice el casting el primer día no me aceptaron y para mí fue algo muy difícil, no podía mover los brazos porque el traje era un poco complicado. Al segundo me volvieron a llamar, cuando me aceptaron me sentí muy feliz, los diseñadores estaban muy felices conmigo, aunque había cosas que yo no les entendía, sabía que me estaban diciendo cosas lindas porque Luis Domingo, quien me acompañó, me traducía algunas cosas”, dijo.

Valentina tuvo que dejar a un lado las sandalias para comenzar a caminar en tacones y aprender a maniobrar los diferentes trajes que le asignaran.

“Cuando iba a subir las escaleras uno no puede bajar la cabeza, pero sí los ojos, ahí casi me caigo, entonces me asusté mucho. Llevaba la mirada bien, pero abrí mucho los ojos del susto”, expresó