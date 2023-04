Debe haber cambios en la entrega de subsidios: minAgricultura

La ministra de Agricultura Cecilia López Montaño, se refirió sobre la política social que actualmente se ejecuta, en donde se realiza la entrega de diferentes subsidios para una población vulnerable.

“Mi crítica es que la política social que se ha implementado en los últimos 30 años en América Latina no gradúa los pobres y resulta que yo he aprendido que en la política social se necesitan esos subsidios, pero hay que graduar a la gente que logra pasar un cierto nivel”, afirmó López.

En ese mismo sentido, afirmó que es fundamental desarrollar estrategias que permitan que la población que es beneficiada con subsidios, pueda llegar a salir de la pobreza y por ende mejorar su calidad de vida.

Le puede interesar: "No tiene por qué entrar ilegalmente al país": presidente Gustavo Petro le responde a Juan Guaidó

”Desde el Ministerio de Agricultura va a haber una inserción más productiva, hay gente que necesita subsidios monetarios, pero tenemos que tener claro que tenemos que llegar a un momento en qué hay que darles instrumentos para que puedan insertarse productivamente”, afirmó la jefe de cartera de Agricultura.

Asimismo, destacó que desde esta entidad habrá una reestructuración de la clasificación que se tiene para la entrega de estas ayudas que permiten disminuir el hambre de miles de familias en todo el territorio colombiano.

“Lo importante es que se incluyan como lo estamos haciendo en el sector agropecuario elementos productivos, también hay que generar incentivos para los pobres para que se empleen y ahí es el llamado que hacemos al sector privado ya que es el que genera empleo”, destacó la funcionaria.

También lea: Video: Avión de Avianca que despegó de San Andrés sufrió falla mecánica en pleno vuelo

Finalmente, dijo que con respecto a la compra de tierras el Gobierno Nacional viene avanzando y se está esperando la aprobación de un punto del plan de desarrollo, en donde se facilita la compra directa de más de 2 millones de hectáreas.