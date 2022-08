Debe tenerse en cuenta la presunción de inocencia: Acore sobre orden de Petro a FF.MM.

El presidente de Acore, Jhon Marulanda, se refirió a los nuevos nombramientos en la fuerza pública y dijo que “si bien es una barrida inusual a la jerarquía militar, la realidad es que encontramos que un alto porcentaje de todos estos oficiales está vinculado de una u otra manera, a investigaciones penales administrativas o disciplinarias”.

“Como el mismo presidente lo dijo, no se pueden hacer estos movimientos sin que no haya algo de impunidad que no sea correcto, entonces tenemos 52 generales como ustedes lo dicen que salieron y pasaron a la reserva (...) el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares y sus decisiones son órdenes”, destacó.