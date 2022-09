El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, aseguró que fueron descontextualizadas las declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, sobre la crisis de la salud en Colombia.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario precisó que aún no hay ningún proyecto de ley sobre la reforma al sistema de salud, al tiempo que agregó que en mayo de 2023 se podrían conocer los lineamientos de esa propuesta que será concertada.

Lizcano explicó que en el Presupuesto General de la Nación quedó aprobado un incremento del 20 % en los recursos que se asignarán al sector de la salud para el próximo año y señaló que no es cierto que se pretenda desfinanciar ese sector.

"Lo que siento y he escuchado, es que hay mucha descontextualización, prevención y prejuicio por las palabras de la ministra de salud. Ella lo que ha dicho es que hay una crisis y eso no se lo inventó este Gobierno, ni es una mentira, la crisis en la salud no viene ni de los últimos meses, sino de los últimos años", dijo.

El director del Dapre aseguró que el sistema de salud tiene una serie de problemas estructurales y que el presupuesto para el próximo año creció en comparación a la asignación que hizo el gobierno de Iván Duque.

"He escuchado de algunos senadores y miembros de la oposición, que la ministra y que el Gobierno quieren desfinanciar el sistema para quebrarlo y nada más falso que eso. El presupuesto de salud del año pasado fue de 41.5 billones de pesos, este año el presupuesto que se aprobó en las comisiones es de 50 billones de pesos, es decir que tiene un crecimiento del 20 %", dijo.