Decretan emergencia carcelaria por ola de violencia contra funcionarios del Inpec

Además, se solicitó apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad.

"Pedimos el apoyo de las Fuerzas Militares y he hablado con el ministro de Defensa y se dispondrá también el apoyo militar para proteger la vida, la libertad y la honra de los guardianes del Inpec. Además, le he pedido al coronel Gutiérrez, director del Inpec, que declare a la mayor brevedad la emergencia para tener herramientas adicionales no sólo para mantener la disciplina carcelaria, sino para mantener la seguridad de los guardianes del Inpec", dijo el ministro Osuna.