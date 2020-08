Defender la naturaleza nos está costando la vida: líderes ambientales

Recientemente Cali fue el escenario del asesinato de dos grandes líderes ambientales, Jorge Enrique Oramas y Jaime Monge, que eran conocidos por su lucha incansable para la preservación y respeto por el Parque Nacional Natural Farallones. Sus familiares y amigos, nunca se imaginaron que esta causa les costará la vida.

Por su parte en Santander varias ONG y líderes ambientales han sido intimidados en los últimos días, por emitir duros pronunciamientos en contra de la minería en Santurbán y la contaminación por los reiterados derrames de petróleo en Barrancabermeja.

Para muchos de ellos en Colombia defender la naturaleza se ha vuelto un oficio de alto riesgo.

Jaime Monge, siempre será recordado por su lucha incansable por el medio ambiente y los Farallones de Cali, él habría sido asesinado por su liderazgo social.

Su hijo Andrés Monge, dijo que su padre sentía que lo iban a matar por varias amenazas que había recibido, pero nunca mencionó de donde provenían.

El joven aseguró que él había tenido algunos problemas por un robo de un terreno en su finca y por la defensa de los senderos del corregimiento de Villacarmelo.

“Lo que más me duele es que nunca me dijo el nombre de las personas que lo amenazaban, pero en los últimos días me decía que sentía y sabía que lo iban a matar”.

El presentimiento de Monge se cumplió cuando un sicario llegó hasta su finca y silenció su vida el pasado 18 de agosto.

Jaime era muy cercano de Jorge Enrique Oramas, quien fue asesinado en el mes de mayo, ambos hechos han dejado sinsabor y varias dudas de la situación de inseguridad en los Farallones de Cali porque estas personas habían denunciado irregularidades en la zona como la minería ilegal.

“Fueron personas muy sabías que defendían y tenían sentido de pertenencia por el medio ambiente”, agregó.

Han pasado tres meses del crimen de Jorge Enrique Oramas y a pesar de que el alcalde de Cali solicitó un fiscal especializado para esclarecer el caso, hasta el momento no hay capturas.

Los familiares de Oramas siguen pidiendo justicia, “solo le exigimos a las autoridades que colaboren con la seguridad en todo su ámbito, para que los vecinos de Villacarmelo estén tranquilos y que la paz vuelva a los territorios de los Farallones de Cali. No podemos vivir con miedo. Es terrorismo que lleguen a tu casa y te asesinen”.

La pregunta de los familiares de los líderes Monge y Oramas es: ¿qué están haciendo las autoridades para evitar más muertes?, no quieren las mismas respuestas solo acciones del Estado Colombiano.

Ambientalistas amenazados en Santander por defender a Santurbán de la minería

La defensa del Páramo de Santurbán en Santander ha polarizado las posiciones de ambientalistas y hasta a los pequeños mineros, quienes piden que los dejen trabajar.

Sin embargo, algunos ambientalistas aseguran que la minería tendría un alto costo para Santander y el país, por lo que varios líderes ambientalistas aseguran que han recibido algunas presiones por defender la vida de la tierra.

Ewing Rodríguez, férreo defensor del páramo e integrante del Comité Prodefensa del Ecosistema, sostuvo que ha sentido algún temor pero hasta el momento todo se queda en matoneo en las redes sociales.

Mientras tanto, esa causa ambiental sí le ha generado inconvenientes a Óscar Sampayo, en Barrancabermeja quien ha recibido amenazas de muerte por denunciar las afectaciones por vertimientos de crudo en el Magdalena Medio.

En los últimos días se conocieron amenazas hacia la alcaldesa de California, Genny Gamboa, en medio de una discusión por autorizaciones para ejercer la pequeña minería en esa población santandereana, situación que ha incrementado el señalamiento y la estigmatización a través de las redes sociales.

Es así como ONG y agremiaciones ambientales coinciden en asegurar que es increíble que en un país como Colombia maten a los líderes ambientales por defender algo tan genuino como la naturaleza.

Según la ONG Global Witness, Colombia en los últimos tres años ha ocupado los deshonrosos primeros lugares, donde más asesinan a los defensores ambientales, en todo el mundo.

En el último informe, durante el 2019 en nuestro país fueron asesinados 64 dirigentes, mientras que en el año 2018 esa organización señalaba a Colombia como el segundo país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente.