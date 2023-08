Defensor del Pueblo expuso ante la OEA situación de violencia en Colombia

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quién le compartió el escenario de riesgo que vive Colombia, especialmente para el proceso de elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre. Camargo aseguró que en el país está en grave riesgo la democracia, por cuenta de la expansión de los grupos armados ilegales y su injerencia en el proceso electoral.

“La democracia en Colombia enfrenta uno de los momentos más críticos de las últimas dos décadas, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, que está generando graves vulneraciones a la población civil, y que tiene a la tercera parte de los municipios en máximo riesgo”, puntualizó Camargo.

El defensor del Pueblo explicó que los grupos armados ilegales han venido burlando el deseo de paz de los colombianos y la buena voluntad del Gobierno de avanzar en un proceso de negociación, por lo que el país y los ciudadanos están en alerta máxima de vulneración a los derechos humanos.

En la reunión con el Secretario de la OEA, le recalcó que a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría se ha advertido de la expansión de grupos armados ilegales en el territorio, con lo cual se ha elevado el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de por lo menos 380 municipios.

“Nos preocupa de manera especial la situación vulnerable en la que se encuentran los actuales mandatarios locales: ocho alcaldes no despachan desde sus municipios ante las amenazas de los grupos armados. Se siguen registrando hechos violentos como el atentado contra el alcalde de Mercaderes en el departamento del Cauca, entre otros”, expresó Camargo.

Finalmente, el funcionario se reunió Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH con quien conversó de la jornada electoral en Colombia. Reiteró que la población civil deben quedar por fuera del conflicto, "no más siembra de minas antipersonal, no más acciones en las que se ponga en riesgo a la población civil, no más reclutamiento de niños", dijo el alto funcionario colombiano.