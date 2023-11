Defensoría lanzó app para denunciar hechos de violencia de género

Ante el preocupante panorama de violencia de género en Colombia, la Defensoría del Pueblo lanzó la ‘App Contigo’, con el fin de reforzar la capacidad en la atención, orientación, registro y seguimiento de casos de mujeres y personas de uña población LQBTIQ+ que se ven afectados por ese tipo de actos violentos.

La aplicación permitirá reportar en tiempo real casos de agresiones que serán atendidos por las duplas de género en los territorios, compuestas por un profesional jurídico y uno del área psicosocial.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado a todas las entidades a trabajar en mecanismos que permitan avanzar en la erradicación de violencias basadas en género y eliminación de la violencia institucional.

“Este año hemos atendido 378 casos de tentativa de feminicidio, en los que las barreras son unas de las más claras expresiones de violencia institucional. Mujeres que no son debidamente protegidas, ya que las medidas no corresponden a sus riesgos o a sus contextos, y las medidas de atención parecieran cada vez más lejanas, pues a pesar de las reglamentaciones legales, aún los entes territoriales manifiestan no contar con recursos económicos, y en otros casos ni siquiera saben cómo tramitar la atención”, manifestó el funcionario.

Según cifras en lo corrido del 2023, la Defensoría ha atendido 6.339 casos, es decir, un 96% más en la atención que brindan los equipos jurídicos y psicosociales, pues al hacer la comparación con el mismo periodo del 2022, la entidad reportó 3.231 casos.

De igual manera la entidad estima que al finalizar el año la situación podría llegar a un aumento del 120% de casos atendidos, dado que durante todo el 2022 se acompañaron al rededor de 4.500 casos.

Camargo indicó que la puesta en 'El funcionamiento de la nueva app demuestra el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la erradicación de la violencia de género y la discriminación. Le permitirá a la entidad agilizar la atención y el seguimiento de casos y hacer la incidencia necesaria ante las diferentes instituciones para que haya una atención más fortalecida", dijo Camargo.