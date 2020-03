Defensoría pide al Gobierno decretar emergencia carcelaria

Por otra parte, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, entregó un reporte sobre el amotinamiento de las cárceles en Bogotá indicando que desde el primer momento que se presentaron estos hechos en La Picota, La Modelo y el Buen Pastor, “estuvimos atendiendo la emergencia con la Policía Metropolitana y la XIII brigada del Ejército, para garantizar la seguridad de los barrios vecinos y que tampoco existieran fugas”.

“Esta madrugada sobre las 2 a.m. los bomberos y las ambulancias no habían podido ingresar a los penales, pero esta mañana se me confirmó el traslado de algunas personas heridas a hospitales de la ciudad y se está a la espera de que el Inpec y el Ministerio de justicia entreguen un reporte de lo que sucedió al interior de las cárceles, especialmente de la cárcel La Modelo”, agregó Acero.

El funcionario aseguró que hubo dos antecedentes para que se presentara esta situación: "la restricción de las visitas y el antecedente en Brasil de la fuga en masa de 1.500 presos son noticias que vuelan y se tenían amenazas de que esto pudiera suceder".

Para los ciudadanos que viven cerca de las cárceles, el secretario de Seguridad indicó que se está garantizando la seguridad externa y se reforzará durante todos estos días la presencia de las autoridades.