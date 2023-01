Dejar de explorar petróleo y gas es un suicidio económico: Iván Duque

En el marco del Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos (Suiza), la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, notificó a todo el planeta que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no firmará más contratos para la explotación de petróleo, gas y carbón.

La declaración desató una enorme polémica y la funcionaria ha recibido fuertes críticas de diferentes sectores políticos, teniendo en cuenta que esta es una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país.

El expresidente Iván Duque advirtió que esta decisión sería un “suicidio económico”.

“¿Qué significa que Colombia deje de explorar petróleo y gas? Significa una especie de suicidio económico y social y lo digo porque nuestro país no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad, nuestra matriz energética en más de un 75% depende del agua y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14 y el 20% de la electricidad derive de energías renovables no convencionales como la eólica y la fotovoltaica, así que esa no es una preocupación”, dijo.

Dijo además que la economía colombiana depende en un amplio porcentaje de los recursos que producen los hidrocarburos.

“El petróleo y el gas representan más del 40 % de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa, son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en el mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía y no hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y mediano plazo”, manifestó.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció diciendo que acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos le traerá muchos problemas económicos para el país.

“Dejar al país sin nuevos contratos de combustible en nada contribuirá al medio ambiente pues habrá que comprarlo. Y creará más problemas económicos”, sostuvo.

Enrique Gómez, dirigente político de Salvación Nacional, tildó de irresponsable a la ministra de Minas y Energía. “A grito herido, la irresponsable Irene Vélez, desde Davos, dice que no habrá más exploración de gas natural. La declaratoria de ruina para Colombia se hace ahora internacional. Una falta absoluta de conexión con la realidad”, indicó.

Los dirigentes políticos advierten que si se frena la exploración de hidrocarburos, se creará inseguridad jurídica y los inversionistas en el mundo no verán a Colombia como un atractivo para seguir en el país, lo que a su vez producirá una fuga de capitales.